Глава Роспотребнадзора уверена, что вакцина от коронавируса будет давать иммунитет, как минимум, на полгода

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что вакцина от коронавируса будет давать иммунитет, как минимум, на полгода. В эфире радиостанции «Комсомольская правда» она отметила также, что ограничения в школах необходимы для предотвращения распространения COVID-19.
2020-12-08T14:36:10+03:00
2020-12-08T14:36:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 08 декабря 2020
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