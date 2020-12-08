Глава Роспотребнадзора уверена, что вакцина от коронавируса будет давать иммунитет, как минимум, на полгода

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что вакцина от коронавируса будет давать иммунитет, как минимум, на полгода. В эфире радиостанции «Комсомольская правда» она отметила также, что ограничения в школах необходимы для предотвращения распространения COVID-19.