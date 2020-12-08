Лукашенко ждет реакции России на решение МОК отстранить его от участия в мероприятиях под эгидой МОК

Александр Лукашенко ждет реакции России на решение Международного Олимпийского комитета отстранить его от участия в мероприятиях под эгидой МОК. Сегодня он напомнил о том, как Россию отстраняли от участия в Паралимпиаде в Бразилии в 2016 году.

Напомним, — МОК решил ввести санкции в отношении высокопоставленных белорусских чиновников. Как сказал президент Комитета Томас Бах, это необходимо, чтобы защитить белорусских спортсменов.

Ранее сообщалось, что Международный Олимпийский комитет начал расследование в отношении Белоруссии по подозрению в политических преследованиях спортсменов.