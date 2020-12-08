Вакцинация от КОВИД-19 разрушит крупные мировые корпорации, предсказывают некоторые западные аналитики, сообщают зарубежные СМИ.

Датский инвестиционный Saxo Bank опубликовал сегодня шокирующие предсказания, согласно которым в ближайшее время, в связи с массовой вакцинацией от коронавируса, ожидается серия корпоративных дефолтов из-за перегретой антикризисными кредитами экономики. Пандемия, считают эксперты, усилила накопление долговых нагрузок, экономика за прошедшее время была экстремальным образом перестимулирована. В связи с этим, читаем на сайте банка, количество дефолтов по корпоративным бумагам поднимется до многолетнего максимума, и первыми рухнут обремененные наибольшими долгами компании, работающие в сфере розничной торговли. Таким риэлтерам как Амазон, считают аналитики из Saxo Bank, придется пойти на решительные меры, чтобы снизить растущие риски. Компания будет вынуждена перевести свою штаб-квартиру на Кипр, что позволит этой стране снизить отношение своего долга к ВВП, который сейчас составляет около 100 процентов.



Эксперты ожидают, что финансовые регуляторы в Европе и США вскоре примут меры против известных мировых монополий, а такие страны как Кипр, с максимально низкими налогами на прибыль, будут вынуждены оперативно пересмотреть свои налоговые законодательства.