В Ереване оппозиция вновь вышла на улицы

Это связано с истечением срока ультиматума премьеру Николу Пашиняну, рассказал «Эху Москвы» журналист Айк Халатян. Халатян уверен, что акции с каждым днем будут все масштабнее.
2020-12-08T14:13:26+03:00
2020-12-08T14:13:26+03:00
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Эксклюзив Эха 14:13, 08 декабря 2020
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