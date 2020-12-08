«Проект»: В АП в пандемию решили создать впечатление, что Владимир Путин почти постоянно находится в столице

В администрации президента в разгар пандемии решили создать впечатление, что Владимир Путин почти постоянно находится в столице, при том, что часть времени он проводит в Сочи, — пишет интернет-издание «Проект». Его источники утверждают, что в резиденциях президента в Сочи и в Ново-Огарево построили два одинаковых кабинета.

На мысль о том, что местонахождение Владимира Путина не всегда соответствует заявленному журналистов «Проекта» натолкнули перемещения самолета президента. Например, если верить сайту Кремля, глава государства работал в подмосковном Ново-Огарево о октября до первых дней ноября, и якобы там его посещал глава ВТБ Андрей Костин – видео опубликовано на сайте. 3 ноября Путин отправился в Санкт-Петербург, но его самолет, согласно данным сервиса Flightradar24, вылетел в северную столицу из Сочи, а не Подмосковья. И как пишет «Проект», дело не в том, что президент захотел сделать крюк – вероятнее всего все это время, как минимум с конца лета, президент находился в Сочи, а встреча с Костиным проходила в кабинете, один в один скопированном с кабинета в подмосковной резиденции. Эту информацию «Проекту» рассказали два не связанных между собой информированных собеседника и подтвердил менеджер одной из госкомпаний. Скрывать местонахождения Путина Кремлю помогли ограничения по коронавирусу – журналистов к главе государства не допускают. Как рассказывают два собеседника издания, уловка с кабинетами была нужна, чтобы у людей было ощущение, будто во время второй волны эпидемии президент находится в ее эпицентре – в Москве.

В Кремле не стали комментировать эту публикацию.