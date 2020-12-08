В Петербурге больше сотни баров, кафе и ресторанов отказались исполнять требования о закрытии в новогодние праздники

Они создали так называемую «Карту сопротивления» – на карту наносятся заведения, которые планируют работать в праздники в штатном режиме.

Автор инициативы Александр Коновалов сказал «Эху Москвы», что любые санкции сейчас не так страшны, как полное закрытие на Новый год.

К этому решению рестораторов неоднозначно отнеслись в Петербурге. В числе тех, кто поддержал протестующие заведения – музыкант Сергей Шнуров. Он написал на своей странице в Инстаграме, что закрытие заведений в праздники — это возврат в прошлое. Как выразился Шнуров, «30 лет ушло на то, чтобы научиться если не жить по-человечески, то хотя бы пить, и назад дороги нет».

Среди тех, кто отказался поддержать протестующие заведения, исполнительный директор петербургского объединения «Рестоград» Александр Ружинский. Он считает, что подобные формы диалога с властью ни к чему хорошему не приведут.

Еще ряд местных бизнесменов отметил, что считает предложение продолжать работу в новогодние праздники провокационным. Предприниматели отмечают, что многие заведения, присоединившиеся к «Карте сопротивления», принадлежат автору идеи Александру Коновалову, которого по-разному оценивают в профессиональном сообществе. Издание РБК оценило состояние Коновалова не менее чем в миллиард рублей. Газета «Деловой Петербург» предполагает, что Коновалов представляет интересы высокопоставленных силовиков и чиновников. Карьеру предприниматель начинал в милиции, отучившись в университете МВД, затем зарабатывал тем, что уничтожал агитацию конкурентов на местных выбора в Петербурге, перепродавал телефоны, судим по экономическим статьям. Некоторые опрошенные «Эхом Москвы» рестораторы подозревают, что «карта сопротивления» Коновалова, то есть список заведений, которые саботируют анти коронавирусные запреты — это ловушка. С помощью нее Смольному, возможно, будет проще проводить проверки и выписывать штрафы предпринимателям.

Кафе, рестораны и бары, которые присоединились к Карте сопротивления, уже в центре внимания Смольного. Реакция властей в скором времени последует, — сказал «Эху Москвы» вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. Он отметил, что пришло время проверить эти заведения.

Петербургские чиновники подчеркивают, что новогодние ограничения — вынужденная мера на фоне роста числа зараженных коронавирусом. Губернатор Александр Беглов накануне сказал, что город на грани карантина.