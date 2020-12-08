Афроамериканец впервые станет министром обороны США

Избранный президент Джозеф Байден намерен предложить в качестве кандидата отставного генерала Армии США Ллойда Остина.

Первым о выборе Байденом Генерала Ллойда Остина в качестве главы Пентагона сообщило в понедельник издание Политико. Позднее эту информацию подтвердило CNN. Официально о кандидатуре Остина избранный президент США Джо Байден намерен объявить уже сегодня. Среди претендентов на должность главы Пентагона в Администрации Байдена 67-летний Остин считался самым маловероятным кандидатом — пресса и эксперты ожидали, что Байден выберет Мишель Флорной, которую, как считалось, Хиллари Клинтон выбрала бы в случае победы на выборах в 2016 году. По закону, возглавлять Пентагон должно гражданское лицо, а от военных в таком случае требуется, чтобы они не менее семи лет находились в отставке. Ллойд Остин ушел в отставку только в 2016 году и для того, чтобы получить назначение, ему потребуется специальное исключение в виде разрешения, которое выдает Сенат — как это произошло с генералом Джимом Мэттисом, которого Дональд Трамп назначил главой Пентагона в 2017 году. Генерал Ллойд Остин стал первым чернокожим генералом в истории страны, командовавшим армейской дивизией в бою, а в 2013 году президент Барак Обама назначил его главой Центрального Командования, ответственным за все военные действия США на Ближнем Востоке.

В 2015 году, будучи главой Центрального Командования, генерал Ллойд Остин давал показания в Сенате о том, как армия потратила 500 млн долларов на обучение бойцов сирийской оппозиции, в результате чего эту программу прошли всего лишь несколько человек.