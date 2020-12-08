Худруком Московского Драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров

Художественным руководителем Московского Драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров. Об этом сообщает Департамент культуры столицы. На рубеже 2000-х Газаров уже занимал пост главного режиссера театра. Сегодня он сказал, что предстоит проделать большую работу – театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях.

Напомним – Армен Джигарханян скончался в середине ноября.