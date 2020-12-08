Роспотребнадзор может закрыть на три месяца ВТБ Арену за нарушение мер безопасности, связанных с распространением коронавируса. Санитарно-эпидемиологические требования не соблюдались во время концерта «Песня года», который состоялся 5 декабря. Роспотребнадзор ссылается на результаты мониторинга публикаций СМИ и социальных сетей, в результате которого проводится административное расследование.