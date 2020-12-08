Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призналась, что употребляла допинг во время спортивной карьеры

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова призналась, что употребляла допинг во время спортивной карьеры. В интервью сайту Спортс.ру она сказала, что уколы делали всем, и призналась, что за некоторые препараты платила сама. Резцова ушла из спорта в 2002 году.