Профильный комитет ГД поддержал ужесточение требований к НКО, выполняющим функции иноагента и иностранным НКО в России

Профильный комитет Госдумы поддержал ужесточение требований к некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента и иностранным НКО, работающим в России.

Документ расширяет понятие «иностранные источники». Вводит дополнительные основания для внеплановых проверок, а также обязывает такие организации предоставлять в Минюст программы своих мероприятий и отчеты.

Политолог Евгений Минченко сказал в эфире «Эха Москвы», что власти пытаются защититься от иностранного вмешательства. По словам Минченко, вряд ли стоит отрицать, что часть оппозиционных политиков в России получает деньги из-за рубежа.