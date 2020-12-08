Сразу четыре старших офицера столичной полиции оказались под следствием

Их обвиняют в получении взяток перед съемками фильма про серийного убийцу Чикатило.

Под домашний арест отправлены замначальника управления охраны общественного порядка столичного главка МВД Сергей Кулишов, двое его подчинённых и помощник руководителя отдела полиции Китай-город Дмитрий Смолин. Их обвиняют в получении взяток от гендиректора компании «Кино Групп» Дмитрия Большакова, пишет газета Коммерсант. По версии следствия, полицейские, все старшие офицеры, брали деньги за перекрытие улиц рядом с местами проведения съемок фильма о маньяке Андрее Чикатило. В том числе на некоторое время движение машин и людей закрывали в районе Театральной площади в самом центре Москвы. Кулишов и его подчинённые, как следует из материалов дела, получили в общей сложности 400 тысяч рублей. Часть суммы в размере 80-ти тысяч досталась и замначальнику отдела полиции «Китай-город», утверждает следствие. Отмечается, что один из полицейских Игорь Файзулин пару лет назад получил медаль за образцовое выполнение служебных обязанностей. Кроме Кулишова остальные вину признали, никто из фигурантов пока не уволен из полиции, пишет газета.

Из уголовного дела неясно, о каком кинопроекте идёт речь. Сейчас проходят съемки сериала «Чикатило. Явление зверя» производства компании Okko. Впрочем, так сказали газете Коммерсант, что у них «нет договорных отношений с «Кино Групп».