Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обратиться в суд в связи с решением Международного Олимпийского комитета. Накануне МОК ввел санкции в отношении главы республики – Лукашенко не сможет посещать Олимпийские игры и другие мероприятия под эгидой Международного Олимпийского комитета.

Аналогичные меры приняты еще в отношении ряда белорусских чиновников. Это связано с политическим преследованием ряда белорусских спортсменов, выступивших против переизбрания Лукашенко президентом Белоруссии.

Руководитель республики сказал, что санкции переживет, но обращение в суд необходимо для того, чтобы выяснить, в чем его вина. Лукашенко добавил, что всего лишь защищает свою страну.