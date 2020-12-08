Армянская оппозиция объявила о начале массовых протестов – два часа назад истек ультиматум премьер-министру страны Николу Пашиняну, от которого требуют уйти в отставку после подписания заявления по нагорному Карабаху.

Оппозиция начала перекрывать центральные улицы Еревана, скандируя «Никол должен уйти, Никол предатель!». Акции проходят ив других городах, в одном из них – Арарате – произошла стычка между сторонниками и противниками премьера. Ранее представитель одной из оппозиционных партий Ишхан Сагателян в своем видеообращении заявил, что Пашинян не ушел со своего поста, поэтому граждане Армении имеют легитимное право на мирные акции гражданского неповиновения. Он обозначил временные рамки – демонстрации будут проходить до 16 часов по Москве. Политик призвал людей действовать в рамках закона, не поддаваться на провокации, а правоохранительные органы — обеспечить реализацию права граждан на мирные акции. Сагателян также обратился к Пашиняну, подчеркнув, что уход премьер-министра «жизненно важен для народа и государства». Он призвал Пашиняна «уйти без потрясений». В эту субботу семнадцать оппозиционных партий Армении устроили у правительственной дачи премьера акцию протеста, выдвинув ему ультиматум. Они считают капитуляцией подписанное Пашиняном совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе на условиях передачи Азербайджану части территорий.

Соглашение было заключено месяц назад. С тех пор в Армении продолжаются акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Сам он обвинил оппозицию в желании «перенести войну в Армению».