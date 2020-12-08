Песков: Граждане выражают свою поддержку президенту несмотря на его позицию по поводу непубличности своей семьи

Граждане выражают свою поддержку президенту несмотря на его позицию по поводу непубличности своей семьи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Что касается президента – это его выбор. Он об этом четко неоднократно заявлял, собственно, он и дальше следует этому. Что касается аргументации того, что граждане, выбирая президента, должны знать президента, позиция президента известна всем гражданам, и граждане голосуют и неоднократно уже голосовали и выражали свою поддержку именно президенту и его делам, а не семье президента», – сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что президент Путин также предпочитает хранить информацию о своей семье в тайне из соображений безопасности.

«Террористическая угроза везде актуальна, и в данном случае страны по-разному справляются с этой угрозой», — отметил он.