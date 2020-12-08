Песков не стал комментировать расследование факта самосожжения журналистки Славиной в Нижнем Новгороде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать расследование факта самосожжения журналистки Ирины Славиной в Нижнем Новгороде. Об этом Дмитрий Песков сообщил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Я оставил бы это все-таки на усмотрение правоохранительных органов, чтобы они отвечали на эти вопросы, я не комментирую это. В данном случае я не комментирую. Сейчас этот вопрос не стоит на нашей повестке дня», — сказал он.

Ирина Славина, главный редактор издания «KozaPress», 2 октября совершила самосожжение перед зданием Нижегородского управления МВД, написав перед этим в Фейсбуке «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». И.Славину неоднократно штрафовали за ее публикации и участие в уличных акциях. По делу об участии в деятельности нежелательной организации, где И.Славина была свидетелем, за день до самоубийства журналистки силовики проводили у нее обыск.