Песков: Точка зрения чеченского канала, показавшего похороны убийцы учителя, не имеет ничего общего с позицией Кремля

Точка зрения чеченского государственного канала, показавшего похороны убийцы учителя во Франции, не имеет ничего общего с позицией Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Точно также как я сказал вчера, ничего не меняется в нашем подходе. И единственный подход может быть таким, как я сказал. Вы знаете, что государственные каналы дают разные точки зрения. Эта точка зрения не может иметь ничего общего с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть верной. Та точка зрения, которая коррелирует с позицией – абсолютное осуждение этого убийства и неприемлемость подобных действий», — сказал он.

Д.Песков отказался комментировать, считают ли в Кремле подобные действия оправданием терроризма.

«Мне больше нечего добавить по этому вопросу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста «Эха Москвы».

Государственный телеканал в Чечне подтвердил похороны в республике обвиняемого в убийстве учителя под Парижем. В репортаже телекомпании «Грозный», который появился в инстаграмме, 18-летний Абдуллах Анзоров назван жертвой провокаций. В церемонии, по данным СМИ, участвовали около 200 человек – родные и близкие семейства Анзоровых. Сообщалось также, что в селе приняты особые меры безопасности из-за большого количества желающих попасть на похороны.

А.Анзоров был убит французской полицией неподалеку от Парижа 16 октября. Это произошло после того, россиянин обезглавил преподавателя истории, который показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.