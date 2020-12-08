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Эксклюзив Эха 12:45, 08 декабря 2020

«Рестоград»: Намерение ряда ресторанов Петербурга работать в новогодние праздники, несмотря на запрет, неконструктивно

Намерение ряда ресторанов Петербурга работать в новогодние праздники, несмотря на запрет властей, неконструктивно. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор объединения предприятий общественного питания Петербурга «Рестоград» Александр Ружинский.

«Это может привести к тому, что пострадает весь рынок, на мой взгляд, это очень неконструктивный шаг. Всегда можно договориться о каком-то разумном компромиссе в конструктивном режиме, особенно понимая, что все ограничения, которые вводит администрация, вызваны какой-то причиной. Однозначно нужно двигаться в правовом поле, и большим помощником является взаимодействие со СМИ. Мы рассчитываем, что именно это позволит ввести в конструктивное русло диалог с властью, но никак не такие заявления или действия, которые по факту ведут к непредсказуемым и в перспективе опасным моментам», — сказал он.

Предприниматели Петербурга создали «карту сопротивления» – сайт, на котором указаны кафе, рестораны, бары и кальянные, которые намерены работать в новогодние праздники. В Смольном рестораторов предупредили о санкциях за нарушения ограничений, введённых из-за коронавируса. Власти считают, что продолжение работы кафе и ресторанов угрожает посетителям и сотрудникам заведений.

Губернатор Петербурга Александр Беглов накануне допустил полное закрытие города на карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В течение почти всего ноября суточная заболеваемость в городе каждый день достигала нового максимального значения, распространение заболеваемости властям удалось стабилизировать только к концу месяца.



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