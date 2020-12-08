Новым художественным руководителем Московского Драматического театра имени Армена Джигарханяна стал Сергей Газаров

Новым художественным руководителем Московского Драматического театра имени Армена Джигарханяна стал режиссер Сергей Газаров. Об этом сообщает агентство Интерфакс. В своих первых комментариях после назначения Газаров сказал, что театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях.
2020-12-08T12:35:18+03:00
2020-12-08T12:42:26+03:00
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12:35, 08 декабря 2020
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