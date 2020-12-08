Новым художественным руководителем Московского Драматического театра имени Армена Джигарханяна стал Сергей Газаров

Новым художественным руководителем Московского Драматического театра имени Армена Джигарханяна стал режиссер Сергей Газаров. Об этом сообщает агентство Интерфакс. В своих первых комментариях после назначения Газаров сказал, что театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях.