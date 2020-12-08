Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил ввести ответственность для производителей лекарств, которые резко снижают объемы производства, создавая дефицит препаратов, — сообщает агентство РИА Новости. При этом, как выразился Мурашко, в целом потребность в лекарствах сейчас в России закрывается.
2020-12-08T12:34:41+03:00
2020-12-08T12:42:54+03:00
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12:34, 08 декабря 2020
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