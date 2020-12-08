Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил ввести ответственность для производителей лекарств, которые резко снижают объемы производства, создавая дефицит препаратов, — сообщает агентство РИА Новости. При этом, как выразился Мурашко, в целом потребность в лекарствах сейчас в России закрывается.