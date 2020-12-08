Более ста ресторанов в Петербурге будут работать в новогодние праздники несмотря на запрет властей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» местный ресторатор Александр Коновалов.

«Вчера успели добавить заведений 40, сегодня уже их больше 100, а к концу недели будет больше 500. Это уже дает свои плоды, как минимум, мы работаем в открытую, с открытыми дверями, с открытыми окнами, сейчас любой житель Петербурга может прийти и ночью после 11 отдохнуть. И не нужно возвращать людям деньги за банкеты, они их уже у нас проведут – это уже победа», — сказал он.

А.Коновалов добавил, что запрет на работу в новогодние праздники приведет к гибели большинства ресторанов.

«Для наших заведений это точно смерть. Особенно банкеты – это самое больное. За них вносили предоплату в сентябре-в октябре, когда еще лично Беглов обещал на всю прессу, что никаких ограничений вводить не будет, что бизнес будет поддерживать. Поэтому мы принимали эти предоплаты, они были потрачены на убытки летние, на аренду. Сейчас все посетители требуют вернуть эти деньги, в каждом ресторане это не меньше миллиона-полутора миллионов рублей. Это иногда больше, чем само заведение стоит», — заключил он.

По информации СМИ, сопротивляться ограничениям властей Петербурга готовы в общей сложности около 250-ти заведений общепита. Предприниматели создали «карту сопротивления» – сайт, на котором указаны кафе, рестораны, бары и кальянные, которые намерены работать в новогодние праздники. В Смольном рестораторов предупредили о санкциях за нарушения ограничений, введённых из-за коронавируса. Власти считают, что продолжение работы кафе и ресторанов угрожает посетителям и сотрудникам заведений.

Губернатор Петербурга Александр Беглов накануне допустил полное закрытие города на карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В течение почти всего ноября суточная заболеваемость в городе каждый день достигала нового максимального значения, распространение заболеваемости властям удалось стабилизировать только к концу месяца.