Власти Канады заказали вакцину от коронавируса в объемах, позволяющих привить более 150 миллионов человек

Это в четыре раза больше населения страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сведения, полученные из открытых данных. На втором месте по количеству заказанной вакцины Великобритания, на третьем Австралия.

Bloomberg отмечает, что у России есть договоренности на поставки вакцины, которой хватит чуть более чем половине жителей страны