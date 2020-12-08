В России зарегистрировали чуть более 26 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Это на две тысячи меньше, чем днем ранее, — следует из данных оперативного штаба. За сутки скончались 562 человека, — эта цифра наоборот, растет.
Оперативный штаб представил и данные по Москве. За последний день более 5200 заразившихся.
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Это на две тысячи меньше, чем днем ранее, — следует из данных оперативного штаба. За сутки скончались 562 человека, — эта цифра наоборот, растет.
Оперативный штаб представил и данные по Москве. За последний день более 5200 заразившихся.
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…