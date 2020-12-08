За последние сутки в России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 938 человек. В Москве выявлено 5232 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — 3734, в Московской области — 1341. Высокие показатели в Нижегородской области — 482 случая, в республике Карелии — 472 случая, в Архангельской области — 398 новых случаев.
2020-12-08T11:11:40+03:00
2020-12-08T11:16:56+03:00
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11:11, 08 декабря 2020
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