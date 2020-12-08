PickPoint оценил потери от взлома сети

На оперативную поддержку пользователей и восстановление после хакерской атаки потрачено около 10 миллионов рублей.

Инцидент произошел в пятницу днем в Москве. Хотя поступали сообщения и из других городов, например, из Новосибирска. Оранжевые постаматы PickPoint – это такие автоматизированные терминалы по выдаче товаров, заказанных через интернет — самопроизвольно открылись. Как рассказала сегодня газете «Коммерсант» гендиректор компании Надежда Романова, всего атака затронула свыше 2700 устройств, в которых находились 49 тысяч заказов на сумму 150 миллионов рублей. Потерялось около тысячи.

Спустя 20 минут команде PickPoint удалось дезактивировать 80% зараженных ячеек. В компании отметили помощь очевидцев — сотрудников и посетителей торговых центров и пунктов выдачи заказов. Практически полностью удалось восстановить работоспособность сети лишь к понедельнику. Клиенты уже получают заказы. Подобная хакерская атака — первая для российского рынка, говорят его участники. Они полагают, что она была целенаправленной и отмечают, что с проблемой удалось оперативно справиться.

В PickPoint сообщили, что устанавливают новое программное обеспечение и привлекают экспертов по кибербезопасности. Компания также обратилась в МВД с просьбой возбудить дело в отношении неустановленного круга лиц по факту кражи посылок.