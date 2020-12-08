Россиянка признана виновной в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Сирии и Ирака

Туда она поехала вслед за мужем.

Жительница подмосковного Нахабино Анастасия Трушкина получила 5 лет условно. Такое постановление принял судья 2-го Западного окружного военного суда Владимир Чвиров, пишет газета «Коммерсант». В материалах дела указано, что пока ее муж участвовал в боях на территории Сирии, она вела домашнее хозяйство и ухаживала за ранеными боевиками. Когда сирийская армия захватила территорию, где жила российская семья, Анастасия Трушкина вместе с мужем и детьми перебрались в Ирак. Там она также ухаживала за ранеными боевиками. Во время одного из авиаударов американской авиации получила ранение, и вместе с детьми была отправлена на лечение и реабилитацию в соседний город. Во время одной из бомбежек был ранен и муж. После лечения Анастасия Трушкина попыталась вернуться домой в Россию, но ее задержали в аэропорту и по ходатайству ФСБ поместили под домашний арест. Во время судебного разбирательства суд поверил обвиняемой, что она никого не убивала по указанию запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, а только стирала, готовила и лечила. Учтено также было и наличие малолетних детей.

Анастасии Трушкиной мог грозить срок от 8 до 20 лет реального заключения.