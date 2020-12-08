Больше сотни заведений в Санкт-Петербурге отказались выполнять распоряжение властей о закрытии на Новый год

В городе появилась карта с ресторанами, кафе и барами, не признавшими постановление администрации.

Автор проекта, ресторатор Александр Коновалов сказал «Эху Москвы», что сейчас любые новые ограничения будут смертельными для бизнеса.

Эти действия предпринимателей не останутся без ответа, — дал понять зам.председателя Комитета по промышленной политике Александр Ситов. В интервью сайту Фонтанка он отметил, что пока городские врачи спасают жизни, некоторые предприниматели считают, что спасти бизнес важнее, чем жизни людей и, как выразился Ситов, «цинично» нарушают запреты.

Город на грани карантина, — подтвердил накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Беглов попросил людей со всей ответственностью отнестись к угрозе.