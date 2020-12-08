Умер американский летчик-испытатель Чак Йегер, который первым в истории превысил скорость звука

Об этом сообщает телекомпания CNN. Летчику-асу Второй мировой войны было 97 лет, он сбил 13 самолетов противника, летал более чем на 150 воздушных судах и провел в воздухе свыше 10 тысяч часов.

Самый известный полет Йегера с превышением скорости звука на экспериментальном самолете состоялся в 1947 году.