Спрос на живые елки в России снизился на треть за последние три года

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на структуру Рослесхоза. Там считают, что на ситуацию повлияло желание сэкономить на новогодних тратах, нежелание тратить время на утилизацию елки. В числе основных причин называется и повышение экологической сознательности россиян.