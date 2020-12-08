Компания Pick Point потеряла около тысячи посылок из-за хакерской атаки на постаматы

Подано заявление в МВД о краже, — рассказала газете «Коммерсантъ» гендиректор сети постаматов Надежда Романова.

Хакерская атака произошла на прошлой неделе. Она затронула больше двух с половиной тысяч устройств, в которых находилось около 50 тысяч заказов на 150 миллионов рублей.

Сейчас работу большинства постаматов удалось восстановить. На эту процедуру, а также на поддержку пользователей потратили около 10 миллионов рублей. Теперь компания собирается установить новое программное обеспечение и привлечь экспертов по кибербезопасности.