Министерство цифрового развития выбрало российские приложения для предустановки на электронные устройства в России

После утверждения правительством они станут обязательными при продаже смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров с функцией Smart TV.

Всего министерство, как сообщила его пресс-служба, получило около ста заявок от желающих войти в перечень ПО для предустановки. Это «часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением», — пояснили в ведомстве. Среди браузеров, поисковых и навигационных систем, а также облачных сервисов лидируют продукты «Яндекса», среди социальных сетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники», в категории «электронная почта» — Mail.ru Grouр, в разделе офисного ПО — «Мой офис». Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис «Госуслуги» и платежная система «Мир». Сколько всего приложений попало в рейтинг на сайте не уточняется.

Как рассказал газете «Коммерсант» источник, знакомый с содержанием документа, в перечне помимо «Госуслуг» и «Мира» 29 приложений в 12 категориях. Из них пять принадлежат «Яндексу» и 13 — Mail.ru Group. Критики инициативы полагают, что список в первую очередь отражает желание чиновников поддержать определенные холдинги, а не интересы аудитории.

Закон должен был вступить в силу 1 июля этого года, но этот срок сдвинули на 1 января будущего года. В министерстве цифрового развития ранее допускали, что отложат это до апреля.