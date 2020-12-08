Фонд гражданских инициатив, основанный Кудриным, как утверждает газета РБК, прекратит работу в начале нового года

Фонд гражданских инициатив, основанный Алексеем Кудриным, как утверждает газета РБК, прекратит работу в начале нового года. При этом ряд его проектов продолжит развиваться самостоятельно.

Фонд «Диалог», который занимается поддержкой, в том числе, Комитета гражданских инициатив, в нынешнем виде не сохранится, его переформируют, рассказали газете РБК три источника, близких к организации. О том же изданию сообщили в пресс-службе комитета. Там допустили, что некоторые сотрудники фонда могут перейти в другие основанные Алексеем Кудриным некоммерческие организации. В пресс-службе рассказали, что проекты Общероссийский гражданский форум и национальная премия «Гражданская инициатива» в своё время начатые фондом Кудрина продолжат развиваться сами по себе. Один из собеседников объяснил возможное закрытие фонда тем, что главе Счётной палаты сейчас не нужна политическая активность. Напомню, что Комитет гражданских инициатив появился после массовых протестов из-за выборов в Госдуму 2011-го года. Кудрин основал его после ухода с должности вице-премьера и министра финансов. В течение 7-ми лет комитет проводит Общероссийский гражданский форум, его посещают и федеральные чиновники. При этом собеседники газеты отметили, что в последние несколько лет мероприятие становится всё более аполитичным.

Опрошенные газетой РБК политологи также считают, что сейчас Алексею Кудрину нужна не публичность, а доверие президента Владимира Путина.