Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от коронавируса

В России уже поступали сообщения о том, что прививаться от СOVID-19 заставляют.

В ВОЗ уверены, что убеждать людей в полезности вакцинации против коронавируса было бы важнее, чем заставлять делать прививку в обязательном порядке. Согласно прогнозу организации, маловероятно, что власти какой-либо страны мира будут проводить принудительную вакцинацию от COVID-19. При этом в ВОЗ допускают, что вакцинацию могут потребовать или настоятельно ее рекомендовать людям определенных профессий. Это могут быть врачи в отделениях интенсивной терапии. Однако случаи, когда заставляют прививаться, отмечены в России. Как пишет интернет-издание Znak.com со ссылкой на распоряжение Минздрава, в ведомстве требуют, чтобы минимум 60% федеральных чиновников сделали прививки. Телеканал «Настоящее время» сообщает, что врачей принуждают вакцинироваться препаратом «Спутник V» под угрозой увольнения.

Ежедневно в мире и России растет число заболевших коронавирусом.