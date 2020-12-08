Больше половины работающих россиян будут весь день трудиться 31 декабря

Это показал опрос сервиса Работа.ру. При этом, согласно исследованию, около 40% работников хотели бы отдыхать в этот день и готовы ради выходного брать отпуск, больничный и сдавать кровь в качестве донора, — сообщает агентство ТАСС. Больше 40% респондентов отметили, что утешают себя тем, что смогут заработать больше, чем обычно. 2% в этот день ждут угощения от работодателя.

С разрешения Кремля власти некоторых регионов объявили 31-е декабря выходным для госслужащих или дали работодателям соответствующую рекомендацию.

В целом по стране последний день года официально рабочий.