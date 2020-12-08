РБК: Фонд развития гражданских инициатив, основанный Кудриным, после Нового года будет расформирован

Фонд развития гражданских инициатив , основанный председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным, после Нового года будет расформирован, — сообщает со ссылкой на источники РБК. Собеседники агентства рассказали, что такие планы появились давно, в пресс-службе фонда «Диалог» уточнили, что ряд проектов будет продолжать работать самостоятельно. В том числе, Общероссийский Гражданский форум и национальная премия «Гражданская инициатива».
2020-12-08T09:37:09+03:00
2020-12-08T09:47:47+03:00
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09:37, 08 декабря 2020
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