РБК: Фонд развития гражданских инициатив, основанный Кудриным, после Нового года будет расформирован

Фонд развития гражданских инициатив , основанный председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным, после Нового года будет расформирован, — сообщает со ссылкой на источники РБК. Собеседники агентства рассказали, что такие планы появились давно, в пресс-службе фонда «Диалог» уточнили, что ряд проектов будет продолжать работать самостоятельно. В том числе, Общероссийский Гражданский форум и национальная премия «Гражданская инициатива».