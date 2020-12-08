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09:36, 08 декабря 2020

Минцифры России выбрало приложения для обязательной предустановки на смартфоны, планшеты и компьютеры в России

Министерство Цифрового развития выбрало приложения для обязательной предустановки на смартфоны, планшеты и компьютеры в России. Как говорится на сайте ведомства, производители программного обеспечения подали около ста заявлений.

В категории поисковых, навигационных систем и сервисов для хранения данных лидируют продукты Яндекса. В категориях ««электронная почта» и «социальные сети» — Мейл.ру. Среди антивирусных систем – Касперский.

Также на электронных устройствах будут устанавливать социальный сервис «Госулсуги» и платежную систему «Мир».



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