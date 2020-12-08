Александр Лукашенко не сможет посетить Олимпийские летние игры в Токио в следующем году

Санкции против него и других чиновников ввёл Международный олимпийский комитет. Белорусских спортсменов ограничения не затронут.

Власти Белоруссии не защищают спортсменов от политической дискриминации. Это не соответствует Олимпийской Хартии и наносит ущерб репутации движения, объявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Во всех мероприятиях организации Александр Лукашенко, который также руководит национальным олимпийским комитетом и его сын Виктор, он вице-президент, участвовать не смогут. Персоной нон грата они станут, в том числе, на летних играх в японской столице в 21-м году, их должны были провести этим летом, но перенесли из-за пандемии. Под санкции попали другие члены исполкома комитета Белоруссии. Приостановлено и его финансирование. МОК также потребовал от федерации допустить к соревнованиям белорусских спортсменов независимо от политических взглядов и разрешил уволенным атлетам участвовать в квалификации к летней Олимпиаде в Токио. Спортсменам будут выплачивать олимпийские стипендии, заверил Бах.

После подписания обращения с требованием провести новые выборы президента Белоруссии в стране были уволены или подверглись преследованию чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, бегунья Светлана Куделич, другие известные спортсмены и тренеры. Некоторых задержали и осудили.