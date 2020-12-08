Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о признании иностранными агентами физических лиц

Ранее один из авторов, сенатор Андрей Климов говорил «Эху Москвы», что документ предусматривает до пяти лет заключения. Ранее с призывом отклонить этот законопроект выступила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.
2020-12-08T09:04:28+03:00
2020-12-08T09:04:28+03:00
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Эксклюзив Эха 09:04, 08 декабря 2020
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