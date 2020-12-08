Более сотни кафе и баров Петербурга отказались закрываться на новогодние праздники, несмотря на запрет властей

Заведения объявили, что не признают постановление городской администрации и собираются продолжать работу в штатном режиме.

Заведения, пожелавшие присоединиться, наносят на карту, получившую название «Карта сопротивления», — рассказал «Эху Москвы» автор инициативы, ресторатор Александр Коновалов.

Из-за ситуации с коронавирусом власти Петербурга запретили кафе, ресторанам и барам работать с 31 декабря по 3-е января. С 4-го по 10-е число они смогут работать только до семи вечера. Ряд ограничений будет действовать и в последних числах декабря.