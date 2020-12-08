Власти Камчатки решили сделать 31 декабря в регионе выходным днем

Губернатор Владимир Солодов сказал, что это позволит людям спокойно подготовиться к празднику.



Официально предпраздничный день будет в стране рабочим, однако ранее в Кремле заявили, что регионы могут самостоятельно объявить его выходным. Это уже сделали в Белгородской, Курской, Мурманской областях, Ставропольском крае, Крыму и Татарстане.