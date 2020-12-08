Представители СПЧ на встрече с президентом Владимиром Путиным собираются поднять вопрос по поводу статьи о госизмене

Об этом, со ссылкой на источник, сообщает газета Ведомости. Члены Совета по правам человека также хотят предложить лишить следователей права запрещать звонки подозреваемым. Встреча представителей Совета с президентом должна пройти в ближайший четверг. На этот раз она может состояться в видеоформате.
2020-12-08T08:34:19+03:00
2020-12-08T08:34:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 08 декабря 2020
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