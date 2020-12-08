Представители СПЧ на встрече с президентом Владимиром Путиным собираются поднять вопрос по поводу статьи о госизмене

Об этом, со ссылкой на источник, сообщает газета Ведомости. Члены Совета по правам человека также хотят предложить лишить следователей права запрещать звонки подозреваемым. Встреча представителей Совета с президентом должна пройти в ближайший четверг. На этот раз она может состояться в видеоформате.