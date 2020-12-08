В Великобритании сегодня начинается массовая вакцинация от коронавируса

Премьер Борис Джонсон ранее сказал, что возлагает на новые препараты большие надежды. Джонсон надеется, что вакцинация позволит жителям страны вернуться к нормальной жизни.
2020-12-08T08:32:55+03:00
2020-12-08T08:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 08 декабря 2020
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