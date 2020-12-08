Более ста кафе и баров Петербурга собираются продолжать работу, несмотря на ограничения в новогодние праздники

Более ста кафе и баров Петербурга собираются продолжать работу, несмотря на ограничения, введенные на новогодние праздники из-за ситуации с коронавирусом. Они заявили о себе на так называемой «карте сопротивления». Организаторы движения говорят, что скоро к ним присоединятся около 200 заведений.

Инициатор, предприниматель Александр Коновалов сказал в интервью РБК, что чем больше кафе и ресторанов присоединятся, тем больше шансов, что к бизнесу прислушаются. Ограничительные меры на новогодние праздники он назвал «смертельными».



Заведениям общепита в Петербурге запретили работать с 30 декабря по 3-е января. До и после этих числе посетителей можно будет принимать с целым рядом серьезных ограничений.