Россияне забрали с рублевых вкладов в Сбербанке рекордную за 6 лет сумму

Клиенты снимают сбережения из-за низких ставок, вложений в ипотеку и валюту.

Более чем на 100 миллиардов рублей сократились рублевые депозиты населения в Сбербанке. Такого не было с кризиса 2014 года — тогда в декабре на фоне паники на валютном рынке граждане сняли с депозитов в 1,5 раза больше. Пишет газета РБК со ссылкой на аналитиков. В этом году,

на фоне нового кризиса и пандемии, клиенты крупнейшего банка также массово закрывали рублевые депозиты. В Сбербанке поясняют, что отток связан с изменением сберегательного поведения россиян. Как поясняют эксперты, доходность рублевых вкладов снизилась, поэтому теперь на фоне волатильности курса часть клиентов предпочтет хранить деньги в валюте. Часть клиентов выбирают другие финансовые инструменты. Кроме того, люди снимают деньги, чтобы направить на текущее потребление или, например, на ипотеку – за этот год банки оформили ссуды на сумму большую, чем в рекордном для ипотечного рынка 2018 году.

Аналитики считают, что тренд на отток с рублевых депозитов, вероятно, сохранится в и начале следующего года.