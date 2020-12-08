В Петербурге более 40 кафе и ресторанов намерены работать в новогодние праздники, несмотря на запрет властей города

К ним, как выяснила газета РБК, могут присоединиться еще порядка двухсот заведений общепита.

«Карта сопротивления» — сайт под таким названием появился в интернете. На нём указаны, кафе, рестораны, бары и кальянные, которые намерены несмотря ни на что работать в новогодние праздники. Сопротивляться властям Петербурга, которые ужесточили ограничения из-за коронавируса, готовы в общей сложности около 250-ти заведений общепита, рассказал газете РБК предприниматель Александр Коновалов. Именно ему пришла идея создания такого сайта. Больше всего намерено работать в новогоднюю ночь заведений в центре Петербурга. На сайте карта сопротивления — известные бары на улице Рубинштейна, Невском и Литейном проспектах. Коновалов объяснил это просто: если заведения не будут работать — они не выживут и закроются. Поскольку корпоративы и банкеты в конце года и начале следующего были расписаны и оплачены ещё в сентябре, полученные деньги ушли на аренду, зарплаты сотрудникам. Из-за коронавируса нельзя убивать отрасль, подчеркнул собеседник РБК. В Смольном рестораторов предупредили о санкциях за нарушения ограничений, введённых из-за коронавируса. Власти считают, что продолжение работы кафе и ресторанов угрожает посетителям и сотрудникам заведений.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вчера допустил полное закрытие города на карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В течение почти всего ноября суточная заболеваемость в городе каждый день достигала нового максимального значения, распространение заболеваемости властям удалось стабилизировать только к концу месяца.