Новогодние гуляния в Санкт-Петербурге планируются максимально безлюдными

Интернет-издание «Фонтанка» пишет, что чиновники максимально сократили формат главной традиционной ярмарки города на Манежной площади. Здесь не будет катка, карусели, резко сокращено количество торговых точек. Практически полностью в этом году отменена продажа изделий местных мастеров. Городские власти не планируют публиковать единую карту мини-ярмарок. Это сделано, как пишет «Фонтанка», для того, чтобы жители как можно меньше перемещались из района в район.