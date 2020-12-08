Новогодние гуляния в Санкт-Петербурге планируются максимально безлюдными

Интернет-издание «Фонтанка» пишет, что чиновники максимально сократили формат главной традиционной ярмарки города на Манежной площади. Здесь не будет катка, карусели, резко сокращено количество торговых точек. Практически полностью в этом году отменена продажа изделий местных мастеров. Городские власти не планируют публиковать единую карту мини-ярмарок. Это сделано, как пишет «Фонтанка», для того, чтобы жители как можно меньше перемещались из района в район.
2020-12-08T07:36:22+03:00
2020-12-08T07:36:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:36, 08 декабря 2020
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