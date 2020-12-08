Во Франции начался суд над двумя футбольными болельщиками из России

Им грозит до 15 лет тюрьмы за нападение англичанина в Марселе во время чемпионата Европы больше 4 лет назад. Пострадавший теперь передвигается в инвалидной коляске. Один из обвиняемых утверждает, что действовал в целях самозащиты. Второй настаивает, что не помнит всех подробностей стычки. Столкновения между российскими и английскими футбольными фанатами произошли в Марселе перед началом матча между сборными двух стран. В результате беспорядков телесные повреждения получили 35 человек. Матч завершился вничью.
2020-12-08T07:35:41+03:00
2020-12-08T07:35:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:35, 08 декабря 2020
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