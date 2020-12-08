Во Франции начался суд над двумя футбольными болельщиками из России

Им грозит до 15 лет тюрьмы за нападение англичанина в Марселе во время чемпионата Европы больше 4 лет назад. Пострадавший теперь передвигается в инвалидной коляске. Один из обвиняемых утверждает, что действовал в целях самозащиты. Второй настаивает, что не помнит всех подробностей стычки. Столкновения между российскими и английскими футбольными фанатами произошли в Марселе перед началом матча между сборными двух стран. В результате беспорядков телесные повреждения получили 35 человек. Матч завершился вничью.