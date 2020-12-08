Комитет гражданских инициатив, который был основан Алексеем Кудриным, прекратит свою работу

Закрыт будет также фонд «Диалог», который занимается поддержкой Комитета, пишет газета РБК. Самостоятельно будут развиваться только два крупных проекта, которые в свое время были запущены фондом, — Общероссийский гражданский форум и Национальная премия «Гражданская инициатива», рассказали изданию в пресс-службе фонда. Комитет гражданских инициатив был создан экс-министром финансов в 2012 году, после масштабных протестов в Москве, связанных с выборами в Госдуму. Больше двух лет назад Кудрин был назначен председателем Счетной палаты.
2020-12-08T07:35:28+03:00
2020-12-08T07:35:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:35, 08 декабря 2020
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