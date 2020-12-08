Слушания по делу одной из сестер Хачатурян должны пройти сегодня в Бутырском суде Москвы

Марию Хачатурян обвиняют по статье об убийстве, совершенном группой лиц. Вместе с двумя старшими сестрами она, как следует из материалов дела, убила два года назад своего отца. Защита настаивает, что девушки решились на преступление из-за домашнего насилия. Дело Марии Хачатурян слушается отдельно от дела ее сестер, заседания проходят в закрытом режиме.

Была надежда, что прокуратура будет настаивать на пересмотре дела сестер, но верилось в это с трудом, сказала «Эху» член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Меркачева уверена, что для закрытия дела в отношении сестёр Хачатурян есть все правовые основания.

