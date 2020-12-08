В российском Минздраве, по неофициальным данным, задали планку по количеству привившихся от коронавируса чиновников

В российском Минздраве, по неофициальным данным, задали планку по количеству привившихся от коронавируса федеральных чиновников. Вместе с тем власти уверяют, что вакцинация может быть только добровольной.

Более половины сотрудников федеральных органов исполнительной власти должны привиться от коронавируса – об этом пишет Znak.com со ссылкой на распоряжение за подписью замминистра здравоохранения Олега Гриднева. Согласно документу, ответственные должны до 10 числа представить министерству информацию «о количестве лиц, подлежащих вакцинации с учетом охвата не менее 60% сотрудников».

Масштабная вакцинация должна начаться в России уже на этой неделе: первыми будут привиты соцработнкии, учителя и врачи. Об этом объявил президент Владимир Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова и чиновники Минпросвещения поспешили заверить, что прививки будут делать только тем, кто выразит свое согласие. Об этом чиновники упоминают при любом удобном случае. Но пока эти обещания расходятся с практикой – из регионов то и дело поступали сообщения о принуждении бюджетников к участию в третьей фазе испытаний препарата «Спутник». На прошлой неделе агентство Reuters опубликовало материал со свидетельствами госслужащих, на которых руководство оказывает давление.

В Москве массовая вакцинация уже стартовала, и за 3 дня прививку сделали уже несколько тысяч человек.